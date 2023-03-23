محمود كهربا أفضل لاعب فى الأسبوع بدورى أبطال أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 مارس 2023 06:30 مساءً - اختير الدولي المصري محمود عبد المنعم كهربا جناح النادي الأهلي أفضل لاعب في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2022-2023.

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وتواجد ثنائي النادي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا، وبيرسي تاو في التشكيل المثالي للجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2022-2023.

وتواجد في التشكيل المثالي 4 لاعبين من سيمبا التنزاني، ولاعبان من الأهلي وشباب بلوزداد، ولاعب من صن داونز، وآخر من الوداد، وأيضا لاعب من فيتا كلوب.

وتألق محمود كهربا في مباراة الأهلي الأخيرة أمام القطن الكاميروني وسجل ثلاثية ساهمت في إعادة الأمل من جديد في تأهل الفارس الأحمر الى الدور التالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويتواجد النادي الأهلي في المركز الثالث ضمن ترتيب المجموعة خلف صن داونز المتصدر والهلال السوداني صاحب المركز الثاني.

ويحتاج النادي الأهلي للفوز في المباراة القادمة لحسم تأهله الى الأدوار الإقصائية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء التشكيل المثالي كالتالي:

حراسة المرمى: ويليامز (صن داونز).

خط الدفاع: "زولا (الوداد)، حداد (شباب بلوزداد)، سيمبي (فيتا كلوب)، كامبومبي (سيمبا).

خط الوسط: شاما (سيمبا)، دراوي (شباب بلوزداد)، كانوتي (سيمبا)، بيرسي تاو (الأهلي).

خط الهجوم: محمود كهربا (الأهلي)، باليكي (سيمبا)