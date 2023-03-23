محافظ القاهرة: توزيع 650 ألف كرتونة على الأسر الأولى بالرعاية خلال رمضان

وثمن محافظ القاهرة دور مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لتعاونها مع أجهزة الدولة التنفيذية فى دعم الأسر الأولى بالرعاية، مؤكدًا أن العاصمة ترعى كل المبادرات التى تهدف إلى توفير احتياجات المواطنين.
وأضاف الدكتور أحمد عبدالرحمن، مدير مديرية التضامن الاجتماعى، أنه سيتم توزيع أكثر من 450 ألف وجبة إفطار ساخنة خلال الشهر الكريم، إلى جانب توزيع 164 طن لحوم و5 طن دواجن وعدد كبير من ملابس العيد على الأسر الأولى بالرعاية تخفيفًا عن كاهل المواطنين خلال الشهر الكريم.
كانت محافظة القاهرة قد أنهت إستعداداتها لاستقبال شهر رمضان من خلال رفع درجة الإستعداد بكافة الأجهزة المعنية وتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق بين مديريات الصحة والتموين والطب البيطرى للمرور على الأسواق والمحال التجارية، وتشديد الرقابة على المطاحن والمخابز البلدية ومستودعات الدقيق والبوتاجاز وأماكن تقديم الأغذية والمشروبات والأسواق العامة والتفتيش على السلع المعروضة، للتأكد من صلاحياتها والالتزام بالأسعار ومطابقة المعروض من السلع للاشتراطات الصحية.
ووجه محافظ القاهرة برفع استعدادات المرافق على مدار اليوم لمواجهة أى طارىء خاصة فى المرافق الخدمية وعلى رأسها مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحى والصحة.
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