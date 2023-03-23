114 ألف مدمج بمدارس التعليم العام.. حقائق وأرقام حول الطلاب من ذوى الهم

جدة - نرمين السيد - تولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اهتمامًا خاصًا بالطلاب ذوى الهمم، وتعمل على دمجهم بمدارس التعليم العام، وتوفير وسائل تعليمية تساعدهم على اكتساب المعارف المختلفة.





وفى ضوء تصريحات الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، يرصد "دوت الخليج" مجموعة من الحقائق والأرقام حول تعليم الطلاب ذوى الهمم بالمدارس المصرية. حقائق وأرقام حول دمج الطلاب ذوى الهمم بمدارس التعليم العام - 114 ألفًا و157 طالبًا وطالبة من ذوى الاحتياجات الخاصة مدمجين بمدارس التعليم العام بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعى فى العام الحالى 2022-2023 - 4504 طالب مصاب باضطراب طيف التوحد مدمجين بالمدارس - تدريب 90 ألف معلم وأخصائى وقيادة مدرسية من مدارس التعليم العام الدامجة بمختلف المحافظات على حزم تدريبية متخصصة فى تعليم ذوى الإعاقة - تجهيز وتشغيل 639 غرفة مصادر لخدمة التلاميذ من ذوى الإعاقة البسيطة فى 19 محافظة - 46 ألفًا و69 طالبًا وطالبة بمدارس التربية الخاصة - إنشاء 14 فصلًا للطلاب متعددى الإعاقة - نشر ثقافة لغة الإشارة بالمدارس من خلال لوحات استرشادية تتضمن الإشارات الأكثر استخدامًا لطلاب الصم والبكم يصاحبها "QR Code" يظهر حركة الإشارة، ودمجها فى كتب القيم واحترام الآخر - يجرى العمل على تطوير المحتوى الدراسى للطلاب ذوى الهمم ليشتمل على الأنشطة التعليمية والمعالجات التى تتناسب مع إعاقاتهم - تعديل الورقة الامتحانية للطلاب ذوى الهمم بشهادة الثانوية العامة لتشتمل على أسئلة موضوعية "اختيار من متعدد" بنسبة 100% لطلاب الإعاقة الذهنية، و85% أسئلة موضوعية و15% أسئلة مقالية لباقى الإعاقات

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