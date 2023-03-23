السيدة انتصار السيسى: مركز مصر الثقافى الإسلامى نافذة للمعرفة

جدة - نرمين السيد - وقالت عبر حسابها بموفع "فيسبوك"، اليوم الخميس: "بكل فخر واعتزاز، شهدت افتتاح مركز مصر الثقافى الإسلامى، الذى انطلق من العاصمة الإدارية الجديدة". وأضافت: "إن هذا المشروع الثقافى الشامل، سيكون نواة لتقديم مختلف الخدمات ونافذة للمعرفة والخطاب الدينى المستنير".

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