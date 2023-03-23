معلومات مهمة عن المركز الإسلامى بالعاصمة الإدارية (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - يحتوى المسجد على 3 مداخل و3 قباب إسلامية، ويبلغ مساحته 19.1 ألف متر مربع، ويضم مئذنتين و6 قاعات لكل منها قبة إسلامية، حيث ترتفع المأذنتين حوالى 140م عن سطح الساحة العلوية.

ويرصد دوت الخليج من خلال الفيديوجراف التالى، أهم المعلومات عن المركز الإسلامى بالعاصمة الإدارية:

يحد مسجد مصر، طريق 11 والمحور الرئاسى وساحة الشعب، ويتكون من صحن الصلاة بمساحة 9600 متر مربع، ويسع 12000 مصلى ويعلوه قبة رئيسية بقطر 29.5 متر.

يحتوى المسجد على 6 قاعات، مساحة الواحدة 350 م2 تعلو كل منها قبة إسلامى، كما يتوفر بالدور الأرضى للمئذنة حمامات ومتجر هدايا ومصعد.

يتوسط المسجد سلم شرفى يصل لارتفاع 133 مترا من المئذنة.