مسجد مصر.. الأكبر ضمن مساجد العالم (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - يحوى الإنفوجراف التالى أبرز المعلومات عن مسجد مصر. ويضم المركز، مسجد مصر، الذى يعد الأكبر ضمن مساجد العالم. تبلغ مساحة مسجد مصر، 112 فدانا، منها 34 فدانا مساحات خضراء. يسع مسجد مصر لـ130 ألف مصلى، وبه جراج يسع لجراج 2700 سيارة.

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