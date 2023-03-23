محافظ الشرقية يلتقي بنواب البرلمان لإستعراض وحل مشاكل دوائرهم

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 مارس 2023 03:29 مساءً - إلتقى الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عدد من نواب البرلمان لإستعراض وحل مشاكل المواطنين بدوائرهم المختلفة ولمتابعة نسب تنفيذ المشروعات الخدمية المقامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة لسرعة الإنتهاء منها ودخولها الخدمة الفعلية لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

إستمع المحافظ لطلبات النواب المقدمة لخدمة دوائرهم ، موجهاً بإتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها فورا وتلبية احتياجات المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

أكد محافظ الشرقية حرصه الدائم على عقد لقاءات دورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمناقشة كافة المشاكل المتعلقة بالمحافظة مشيداً بأهمية هذه اللقاءات والتي تتيح مجالاً واسعاً لمناقشة هذه التحديات ووضع حلول عاجلة لها بما ينعكس على الصالح العام.

ومن جانبهم قدم نواب البرلمان الشكر لمحافظ الشرقية لإستقباله لهم واستماعه لمشاكل دوائرهم ومناقشة موقف المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة والإطلاع على حجم المجهود الذي تبذله الدولة في كافة القطاعات لتوفير الحياة الكريمة لهم.