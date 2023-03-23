وزير التعليم: تطوير المرحلتين الإعدادية والثانوية فى ضوء النظام الجديد

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن العمل على استكمال تطوير منظومة التعليم بالمرحلتين الإعدادية والثانوية يجرى على قدم وساق، انطلاقا من الأساس الذى بنى فى المرحلة الابتدائية، التى بدأ التطوير فيها عام "2018 - 2019"، ووصل هذا العام للصف الخامس الابتدائى.





وأكد وزير التعليم، خلال حواره مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن تطوير التعليم المصرى يجرى بما يتناسب مع التوجهات العالمية فى إعداد المناهج وتنشئة جيل المستقبل، مشيرا إلى أن تطوير وإصلاح المناهج يعد ركيزة أساسية ضمن الخطة الاستراتيجية لإصلاح منظومة التعليم، وبما يتفق مع رؤية مصر التنموية 2023، كما أنه يأتى استجابة لرغبة مجتمعية ومغيرات إقليمية وعالمية، تستهدف الارتقاء بجودة حياة الطلاب وإعداد جيل قادر على المنافسة فى سوق العمل محليا.

وأوضح حجازى، أن تطوير التعليم يمر بمراحل محددة تتمثل فى إعداد إطار عام للمناهج، يتضمن بنائها على أسس علمية وبشكل مخطط ومدروس، إضافة لتضمين المرتكزات الثلاثة التى تبنى عليها رؤية مصر الإصلاحية وهى: "المهارات الحياتية والقيم الداعمة لها والقضايا والتحديات التى تواجه مصر كجزء من العام"، واعتماد الجانب التطبيقى لها للتأكد من قدرة الطلاب على توظيف مادرسوه.

ولفت إلى أن المناهج الجديدة تترابط مع بعضها البعض من خلال محاور مشتركة، مشيرا إلى الاستعانة بخبراء من جهات دولية متعددة فى كل خطوة من خطوات التطوير ومن بينها مؤسسات مثل: لونجمان، ناشيونال جيوجرافيك، اليونيسكو، اليونيسف، خبراء التعليم فى ديسكفرى إيديوكيشن وخبراء من المملكة المتحدة.

وشدد وزير التربية والتعليم على اهتمام الوزارة الشديد بمتابعة ردود أفعال أطراف العملية التعليمية من معلمين أو أولياء أمور، عند صياغة المناهج الجديدة للسنوات الدراسية المقبلة لوضعها فى الاعتبار، لافتا إلى أنه تم الاعتبار لآرائهم فى شأن مناهج الصفين الرابع والخامس الابتدائى.

وأوضح حجازى أنه تم إعادة النظر فى بعض مناهج الفصل الدراسى الثانى للصفين الرابع والخامس الابتدائى بعد التطبيق العملى، كما سيتم إعادة النظر فى مناهج الفصل الدراسى الأول، فى ضوء مناسبتها للخطة الزمنية للعام الدراسى المقبل 2023/2024 ومستوى الطلاب.