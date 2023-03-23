الرئيس العراقى يهنئ الرئيس السيسى بحلول شهر رمضان المبارك

جدة - نرمين السيد - وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس الوزراء العراقى تقدم بالتهنئة للرئيس بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، متمنيا لمصر وشعبها دوام التقدم والرخاء، ومثمنا الروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التى تجمع بين مصر والعراق، مع تأكيد حرص العراق على دفع أطر التعاون الثنائى بين البلدين إلى آفاق أرحب، والتقدير للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقى على كافة الأصعدة، وكذلك الدور المصرى الحيوى فى تعزيز آليات العمل العربى المشترك فى مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة.

من جانبه، أعرب الرئيس عن خالص الامتنان لهذه اللفتة الأخوية، متمنيا للعراق وشعبها الشقيق كل الخير والازدهار، ومؤكدا دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق الشقيق، والاعتزاز بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والحرص المتبادل على تعزيز أطر التعاون الثنائى المشترك فى شتى المجالات.

وشهد الاتصال تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن الجهود المصرية العراقية لتعزيز أطر التعاون الثلاثى مع الأردن.