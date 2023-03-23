جدة - نرمين السيد - وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس الوزراء العراقى تقدم بالتهنئة للرئيس بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، متمنيا لمصر وشعبها دوام التقدم والرخاء، ومثمنا الروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التى تجمع بين مصر والعراق، مع تأكيد حرص العراق على دفع أطر التعاون الثنائى بين البلدين إلى آفاق أرحب، والتقدير للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقى على كافة الأصعدة، وكذلك الدور المصرى الحيوى فى تعزيز آليات العمل العربى المشترك فى مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة.
من جانبه، أعرب الرئيس عن خالص الامتنان لهذه اللفتة الأخوية، متمنيا للعراق وشعبها الشقيق كل الخير والازدهار، ومؤكدا دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق الشقيق، والاعتزاز بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والحرص المتبادل على تعزيز أطر التعاون الثنائى المشترك فى شتى المجالات.
وشهد الاتصال تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن الجهود المصرية العراقية لتعزيز أطر التعاون الثلاثى مع الأردن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس العراقى يهنئ الرئيس السيسى بحلول شهر رمضان المبارك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.