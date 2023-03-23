حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 مارس 2023 02:23 مساءً - فى ضوء أهداف التنمية الشاملة ورؤية الدولة المصرية 2030 نحو جذب مزيد من الإستثمارات في مختلف القطاعات، شهد الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني والسفير دومينيك جوه سفير دولة سنغافورة بالقاهرة مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة ميناء القاهرة الجوى وشركة شانجى الدولية للمطارات .

وقع مذكرة التفاهم كل من المحاسب / مجدى إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى والسيد Eugene Gan رئيس شركة شانجى السنغافورية للمطارات وذلك بحضور لفيف من قيادات وزارة الطيران المدنى والشركة السنغافورية.

وتهدف مذكرة التفاهم الى تبادل الخبرات والاستفادة من التجربة السنغافورية فى مجال المطارات العالميه حيث تعد نقطه البدايه للعديد من المشروعات الاخرى المشتركة خلال الفتره القادمة .

هذا وقد صرح الفريق محمد عباس أن وزارة الطيران المدنى تقوم حالياً بتنفيذ العديد من مشروعات التطوير بقطاع الطيران المدنى بالتعاون والتنسيق مع كبرى الشركات العالميه والمحليه في مختلف المجالات بهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى جودة الخدمات المقدمة لمستخدمى المطارات المصرية .

ومن جانبه رحب سفير دولة سنغافورة بهذا التعاون بين وزارة الطيران المدنى المصرية وشركة شانجى السنغافورية ، معربًا عن تطلعه لتحقيق مزيد من التعاون المشترك فى القريب العاجل في مختلف المجالات خاصة التي تخدم قطاع الطيران المدنى .