جدة - نرمين السيد - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم اتصالا هاتفيا مع الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، حيث تقدم سيادته بالتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، معرباً عن خالص تمنياته بدوام الخير والتقدم والازدهار لدولة الكويت الشقيقة حكومة وشعباً.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السيسى يهنئ أمير دولة الكويت هاتفيا بحلول رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.