عاجل.. السيسى يجتمع بمدبولى وأعضاء الحكومة بمقر القيادة الاستراتيجية (صور)

جدة - نرمين السيد - عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم، اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وجميع الوزراء أعضاء الحكومة، وذلك بمقر القيادة الاستراتيجية فى العاصمة الإدارية الجديدة.





وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض خطة الحكومة لنقل الوزارات ومختلف أجهزة ومؤسسات الدولة للعاصمة الإدارية الجديدة، حيث وجه الرئيس بتكثيف الجهود لضمان أن يكون انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة تطويراً حقيقياً للجهاز الإدارى بالدولة بشكل شامل ونوعى، وذلك من خلال ليس فقط تحديث المبانى والمنشآت، ولكن أيضاً عن طريق تأهيل العاملين وتدريب الكوادر الحكومية على استخدام الأساليب العلمية الحديثة فى الإدارة، بما يساهم فى إقامة جهاز إدارى كفء وفعال يتسم بأعلى درجات الحوكمة، إلى جانب التحول إلى الحكومة الذكية وبدء عصر جديد من توفير الخدمات المتميزة والمرقمنة للمواطنين، وذلك فى الإطار العام لبناء وتطوير الدولة المصرية، والانتقال إلى مرحلة الجمهورية الجديدة، التى تحتاج لجهد وعمل وتضحية من جميع أبناء الوطن المخلصين، لصياغة حاضر ومستقبل أفضل لمصر.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس اطلع أيضاً خلال الاجتماع على تطورات تنفيذ المرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، والاستعداد لبدء المرحلة الثانية، حيث وجه فى هذا السياق بمواصلة التعاون والتنسيق بين الأجهزة المعنية بالدولة، مع المتابعة الميدانية للموقف التنفيذى بشكل دورى، أخذاً فى الاعتبار أن "حياة كريمة" هى المبادرة الأضخم فى تاريخ مصر من حيث نطاق تنفيذها ومدى تأثيرها، وبالنظر إلى ما ستسهم فيه من تحقيق نقلة نوعية وتحسين للمستوى العام لكافة جوانب الحياة المعيشية للمواطنين فى الريف المصرى، الذين يمثلون حوالى 60% من التعداد السكانى على مستوى الجمهورية.