هشام آمنة: تنفيذ 3 دورات تدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة يستفيد منها...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 مارس 2023 01:26 مساءً - تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإعداد كوادر قيادية وشبابية بالمحليات مدربة ومؤهلة للتعامل بكافة الأساليب الحديثة ومواكبة التطور التكنولوجى لتمكين العاملين من أداء مهامهم بشكل أسرع وأكثر دقة وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل جيد .

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية استمرار مركز التدريب بسقارة في تقديم خطته التدريبية لعام 2022/2023 طوال شهر رمضان المبارك حيث يشهد الاسبوع المقبل انطلاق 3 دورات تدريبية هى دورة تصميم الجرافيك والإنفوجراف،وتصميم الشبكات، وتنمية مهارات القيادات في مجال الشئون المالية ويستفيد من هذه الدورات 80 متدرب .

وأشار اللواء هشام آمنة الى حرص الوزارة على إلمام كافة القيادات المحلية من رؤساء المراكز والمدن بكافة الموضوعات المتعلقة بعمل المحليات ومنها الشئون المالية بصفة عامة ، لافتاً الى أن دورة تنمية مهارات القيادات في مجال الشئون المالية والتى يستفيد منها 28 متدرباً ستركز على ماهى الموازنة العامة وتحليل إجمالى لها ،والتعريف بموازنة البرامج والأداء وخطوات التحول للعمل بها ، والموازنة الاستثمارية للمحليات وآليات تنفيذها ، وأهم ملامح القانون182لسنة2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الحكومة والجهات العامة ولائحته التنفيذية ، وورش عمل على أهم مشاكل القانون التى واجهت العاملين اثناء تطبيقه ، ومراقبة المخزون السلعى ،والمقايسة السنوية ،ومعدلات الصرف على المخازن والتصرف في الراكد ، ولائحة المخازن ، ونظام الاجور والعلاوات والاجازات والسلوك الوظيفي وانتهاء الخدمة ، والتعريف بقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 لتعيين التحرك الوظيفي " الترقية – النقل – الندب – الإعارة – الحلول – تقويم الاداء ".

وأشار اللواء هشام آمنة أن دورة تصميم الشبكات والتى يستفيد منها 24 متدرباً تتضمن التعريف بأنواع الشبكات والكابلات وكيفية ربطها بـIP ، وكيفية تحديد عدد المستخدمين داخل الشبكة وبروتوكلات الشبكات ،واستكشاف المشكلات داخل الشبكة وحلها ، والتطبيقات بإستخدام الشبكات ، كما ستتضمن الدورة تدريبات عملية لربط الأجهزة مباشرة ومع راوتر وسويتش واكسيس بوينت لافتاً الى الأهمية الكبيرة للتدريب التكنولوجى في العصر الذي نعيشه خاصة وأن التطور التكنولوجى والعملى أصبح سريعاً لدرجة تجعلنا في حاجة مستمرة لتعلم مهارات وعلوم جديدة، لتمكين العنصر البشري وتطوير أدائه وتنمية مهاراته وسلوكياته.

وأوضح وزير التنمية المحلية أهمية دورة تصميم الجرافيك والإنفوجراف والتى يستفيد منها 28 متدرباً حتى يستطيع العاملون بالمحليات ان يواكبوا الوسائل التكنولوجية الجديدة وتوصيل رسالتهم بالطرق الحديثة التى تلائم مواقع التواصل المختلفة مشيراً الى أن الدورة ستشمل التعريف بمبادىء وعناصر تصميم الجرافيك والتطبيقات العملية له ، وصيغ الصور ، ومقدمة عن برنامج adobe ، والواجهة الرئيسية لبرنامجى الفوتوشوب وillustrator ، وانشاء الملفات والحفظ بالصيغ المختلفة ، والقوائم الرئيسية واللوحات في برنامج الفوتوشوب والطبقات وانواعها وتنظيمها.

وعلى جانب اخر احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم بتخريج119 متدرباً اجتازوا 4 دورات تدريبية هي تطوير مهارات وإدارات منظومة حقوق الانسان ، ودورة ريادة الاعمال وإعداد وتحليل وتقييم دراسات الجدوى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، والحوكمة من أجل التنمية المستدامة ، واساسيات استخدام الحاسب والأوفيس، .