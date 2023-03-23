أخبار مصرية

سفير مصر لدى جنوب السودان يلتقي سكرتير عام الحركة الشعبية

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 مارس 2023 01:26 مساءً - التقى السفير معتز مصطفى عبد القادر، سفير جمهورية مصر العربية لدى جنوب السودان، سكرتير عام الحركه الشعبية، وذلك بحضور سكرتيري الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية للحركة، حيث تطرق اللقاء للعلاقات الثنائية بين مصر وجنوب السودان، وكذا التطورات السياسية بالبلاد.

وقد اكد السفير عبد القادر على قوة ومتانة العلاقات المصرية الجنوب سودانية، مستعرضا ابرز محطات التعاون بين الدولتين، ومستجدات العلاقات البينية في كافة المجالات، وبما في ذلك الصحة والتعليم وبناء القدرات.

ومن جانبه، أثنى سكرتير عام الحركة الشعبية "بيتر لام بوث" على العلاقات المتميزة والتاريخية بين الدولتين، وعلى الدعم المقدم لبلاده في المجالات المتنوعه، منوها الى المجالات ذات الاولوية لجنوب السودان وضرورة تكثيف الجهود للنهوض بها.

كما تطرق اللقاء للتطورات الداخلية الأخيرة بالبلاد، حيث تم التأكيد على القدرة على احتواءها والتوصل لتفاهمات بشأنها. وتناول الطرفان كذلك مستجدات تنفيذ خارطة الطريق الخاصه بإتفاق السلام المنشط، والجهود المبذولة لتنفيذها.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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