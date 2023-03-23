سفير مصر لدى جنوب السودان يلتقي سكرتير عام الحركة الشعبية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 مارس 2023 01:26 مساءً - التقى السفير معتز مصطفى عبد القادر، سفير جمهورية مصر العربية لدى جنوب السودان، سكرتير عام الحركه الشعبية، وذلك بحضور سكرتيري الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية للحركة، حيث تطرق اللقاء للعلاقات الثنائية بين مصر وجنوب السودان، وكذا التطورات السياسية بالبلاد.

وقد اكد السفير عبد القادر على قوة ومتانة العلاقات المصرية الجنوب سودانية، مستعرضا ابرز محطات التعاون بين الدولتين، ومستجدات العلاقات البينية في كافة المجالات، وبما في ذلك الصحة والتعليم وبناء القدرات.

ومن جانبه، أثنى سكرتير عام الحركة الشعبية "بيتر لام بوث" على العلاقات المتميزة والتاريخية بين الدولتين، وعلى الدعم المقدم لبلاده في المجالات المتنوعه، منوها الى المجالات ذات الاولوية لجنوب السودان وضرورة تكثيف الجهود للنهوض بها.

كما تطرق اللقاء للتطورات الداخلية الأخيرة بالبلاد، حيث تم التأكيد على القدرة على احتواءها والتوصل لتفاهمات بشأنها. وتناول الطرفان كذلك مستجدات تنفيذ خارطة الطريق الخاصه بإتفاق السلام المنشط، والجهود المبذولة لتنفيذها.