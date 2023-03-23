الرئيس التشادى يفتتح المقر الجديد لوزارة الخارجية ويوجه الشكر لشركة المقاولون العرب

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 مارس 2023 01:26 مساءً - افتتح الفريق أول محمد إدريس ديبي إتنو رئيس جمهورية تشاد، المقر الجديد لوزارة الشؤون الخارجية والتشاديين بالخارج والتعاون الدولي بالعاصمة انجامينا، والذي نفذته شركة المقاولون العرب، وذلك في ظل العلاقات المصرية التشادية المتميزة والتى شهدت مزيدا من التعاون في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وفي كلمته وجه السفير محمد صالح النظيف، وزير الشؤون الخارجية والتشاديين في الخارج والتعاون الدولي، الشكر للسلطات المصرية على دعمها المستمر لتنمية أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين والذي تجسد مؤخرا في إنشاء هذا المبنى ,كما وجه الشكر لشركة المقاولون العرب التي قامت بتصميم وتنفيذ المبنى بشكل فريد طبقاً لأحدث النظم الإنشائية .

وأشار المهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب أن افتتاح مبنى وزارة الخارجية التشادية يمثل إضافة هامة لأعمال الشركة بدولة تشاد، كما يعد دليلا على الدور المصرى بقارتنا الأفريقية والذى يتمثل فى نشر التنمية ونقل الخبرات للأشقاء وهو ما يوجه به الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتدعمه الحكومة المصرية بشكل كبير ومستمر.

وفى كلمة شركة المقاولون العرب التى ألقاها المهندس إمام عفيفي نائب رئيس مجلس الإدارة فقد أكد أن هذا المشروع يعكس تميز العلاقات المصرية التشادية على الصعيدين الرسمي والشعبي والإيمان المصري الراسخ بدعم جهود التنمية فى القارة الأفريقية ومنها دولة تشاد الشقيقة وهو مايأتى اتساقا مع توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعاون المثمر والبناء مع الأشقاء الأفارقة فى كافة المجالات وهو ما تعمل على تحقيقه شركة المقاولون العرب فى جميع مشروعاتها التنموية بالقارة الافريقية .

وشهد مراسم الاحتفال عدد كبير من الوزراء والسفراء وكبار رجال الدولة والسفير أسامه الهادى سفير مصر بدولة تشاد، والأستاذ حسام الدين إمام نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والدكتور محمد أنسي البشوتي عضو مجلس الإدارة، والمهندس محمد القيعى مدير فرع تشاد والذي أوضح أن المشروع أقيم على مساحة إجمالية حوالى 19 ألف م2، فى حين تقع المبانى على مساحة حوالى 4 آلاف م2 وهو يتكون من مبان رئيسية عبارة عن برجين متماثلين، يتكون البرج الواحد من أرضى وسبعة أدوار غير متماثلة ويتم ربط البرجين عن طريق كوبرى بالطابق الخامس والمبني يضم عدد 146 مكتب إدارى وعدد 4 قاعات مؤتمرات تتراوح سعتها بين 1000 و350 و250 فرد، كما يضم عدد من المباني الخدمية ومزود بأحدث أنظمة الإنارة والإنذار والحريق والتكييف المركزي.

جدير بالذكر أن شركة المقاولون العرب قامت بتنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية هناك منها فندق خمس نجوم بالعاصمة انجامينا ومبنى بنك دول وسط أفريقيا بمدينة أبشا وطريق مساجيد - بيسنى بطول 85.5كم وطريق مساجيد- مساكورى بطول 71.5كم وطريق بيكورو - أربط شاتك بطول 66.5كم وطريق اربط شاتك - بتكين بطول 76كم.

وتقوم الشركة حالياً بتنفيذ مبانى فرع جامعة الأسكندرية (مبنى كلية الطب البيطرى ومبنى كلية الزراعة) وأعمال تدعيم طريق جيلنجدنج – بونجور وإنشاء 10 كم طرق داخل مدينة بونجور.

كما فازت المقاولون العرب مؤخراً بمشروع طريق أبشا/ أبوغلام التابع لوزارة البنية التحتية بتشاد ويقوم بتمويله البنك الإسلامي للتنمية، ويعتبر جزء من الطريق الدولي الرابط بين مدينة أنجامينا العاصمة التشادية ومدينة الخرطوم العاصمة السودانية، حيث تبعد مدينة أبشا 1000 كم تقريبا شرق العاصمة التشادية.