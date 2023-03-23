التحديات وآليات المواجهة.. عنوان المؤتمر السابع لمكافحة جرائم غسل الأموال

جدة - نرمين السيد - نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، المؤتمر السابع لمكافحة جرائم غسل الأموال فى مجال "الجريمة المنظمة" خلال الفترة من 19 إلى 21 مارس الجارى تحت شعار (جرائم المخدرات وغسل الأموال "التحديات – آليات المواجهة").





شارك فى فعاليات المؤتمر قيادات وضباط القطاع وممثلى عدد من قطاعات وإدارات وزارة الداخلية وممثلى الجهات المعنية ذات الصلة. وتناول المؤتمر خلال جلساته العديد من المناقشات الهامة حول نتائج جهود مكافحة جرائم غسل الأموال من خلال التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة وآليات الإرتقاء بأداء ضباط المكافحة وثقل خبراتهم فى إطار القانون.

وانتهت أعمال وفعاليات المؤتمر إلى عدة توصيات لتعظيم دور أجهزة المكافحة على نحو يتوافق وحجم المشكلة، وجاء أبرزها: (مواصلة عقد دورات تدريبية بالتنسيق مع الجهات المعنية المختصة بهدف تأهيل وتدريب الكوادر البشرية المتخصصة فى المجال وصقل خبراتهم ومدارسة المشكلات والتحديات ذات الصلة ووضع الحلول اللازمة فى مواجهتها النظر نحو الربط الإلكترونى بين الجهات المعنية ذات الصلة لتعزيز إجراءات التحريات وسرعة جمع المعلومات – التوسع فى تنظيم دورات تدريبية مشتركة مع الجهات الدولية والإقليمية لتبادل الخبرات والوقوف على أحدث التجارب والتعرف على الأساليب الإجرامية المستحدثة، الاستمرار فى المشاركة فى الاجتماعات العامة والأنشطة الخاصة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والفاعليات التى تنعقد على هامشها، الإشارة إلى الخط الساخن رقم 024820001 للإبلاغ عن جرائم غسل الأموال).

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