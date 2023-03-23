قنصل مصر فى شيكاغو يلتقى السكرتير العام الجديد لولاية إلينوى

وحضر اللقاء رؤوساء وأركان الجاليات المصرية والعربية والإسلامية فى شيكاجو، وكبار رجال الأعمال المصريين الأمريكيين فى الولاية وروساء الغرف التجارية العربية والشركات الأمريكيه المصرية / الإماراتية التى لديها استثمارات كبيرة فى مصر.
واستعرض الدكتور سامح أبوالعينين، ما تحقق من إنجازات اقتصادية كبيرة فى مصر فى السنوات الأخيرة، خاصة الطفرة الهائلة فى البنية التحتية، وشبكات الاتصالات والمواصلات والكبارى والطرق الضرورية للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى تدفق السياحة مجددا لحضارة مصر الفريدة، فضلا عن توفير الدولة المناخ الجاذب للاستثمارات الأجنبية.
وأعرب سكرتير عام ولاية إلينوى (الوزير الأول بعد الحاكم) عن تقديره الكبير لمصر ودورها الإقليمى والدولى وانبهاره بالحضارة المصرية الفرعونية القديمة وبالأهرامات والمعابد الأثرية، مشيرا إلى تطلعه وأسرته لزيارة مصر قبل نهاية العام الجارى.
وتناول اللقاء تعزيز علاقات الشراكة والتعاون التجارى والاقتصادى بين ولاية إلينوى ومصر، وإمكانية جذب استثمارات الجالية المصرية الأمريكية لمشروعات تنموية كبرى، بالتعاون مع الغرفة التجارية العربية والمؤسسات التجارية الأمريكية من شيكاجو الناشطة بالغعل فى مشروعات تطوير قلب القاهره التاريخى والسياحى ومجمع التحرير.
وفى ختام الاجتماع أعرب سكرتير عام ولاية إلينوى عن إعجابه بما لمسه خلال الاجتماع من الدور الإيجابى للجالية المصرية والعربية فى ولايات وسط الغرب الأمريكى ومساهمتها فى بناء مختلف أوجه التنمية والتطور فى المجتمع الأمريكى، وتطلعه وحكومه ولاية إلينوى لمزيد من التواصل والتعاون والتنسيق مع هذه الجاليات الناجحة.
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