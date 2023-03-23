نائب محافظ المنيا يعقد اجتماعا لمتابعة الرقابة على الأسواق ومنافذ السلع

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا، اجتماعا مع مسؤولى التموين لمتابعة الأسواق ومنافذ السلع خلال شهر رمضان الكريم وتشديد الرقابة عليها وذلك بحضور الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، تنفيذا لتكليفات أسامة القاضى محافظ المنيا.





يأتى ذلك فى إطار استمرار تنفيذ خطة المحافظة الشاملة للاطمئنان على توافر السلع والمواد الغذائية بمعارض "أهلا رمضان" والأسواق، والبيع بأسعار مناسبة، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية للمتابعة المستمرة لموقف الأسواق، وأسعار السلع ورصد محتكرى السلع والتأكد من توافرها بأسعار مناسبة لكافة فئات المواطنين.

وشدد نائب المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة المتابعة اليومية للأسواق والمعارض بالتنسيق التام مع رؤساء الوحدات المحلية والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين والغرفة التجارية، وإلزام أصحاب المحال بوضع الأسعار على مختلف السلع.

وأكد نائب المحافظ على التعامل بمنتهى الحزم مع أى محاولة لتعطيش الأسواق أو إخفاء السلع مع ضرورة ضبط المخالفين أو محتكرى السلع والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون.