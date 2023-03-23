يأتى ذلك فى إطار استمرار تنفيذ خطة المحافظة الشاملة للاطمئنان على توافر السلع والمواد الغذائية بمعارض "أهلا رمضان" والأسواق، والبيع بأسعار مناسبة، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية للمتابعة المستمرة لموقف الأسواق، وأسعار السلع ورصد محتكرى السلع والتأكد من توافرها بأسعار مناسبة لكافة فئات المواطنين.
وشدد نائب المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة المتابعة اليومية للأسواق والمعارض بالتنسيق التام مع رؤساء الوحدات المحلية والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين والغرفة التجارية، وإلزام أصحاب المحال بوضع الأسعار على مختلف السلع.
وأكد نائب المحافظ على التعامل بمنتهى الحزم مع أى محاولة لتعطيش الأسواق أو إخفاء السلع مع ضرورة ضبط المخالفين أو محتكرى السلع والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نائب محافظ المنيا يعقد اجتماعا لمتابعة الرقابة على الأسواق ومنافذ السلع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.