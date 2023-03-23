الرى: مصر حريصة على إبراز قضايا المياه فى المحافل الإقليمية والدولية

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الموارد المائية والرى الدكتور هانى سويلم، حرص مصر على إبراز قضايا المياه والتغيرات المناخية فى كل المحافل الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أنه تم عقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه 2022 تحت عنوان "المياه فى قلب العمل المناخى"، كما كانت المياه قضية محورية فى المناقشات التى تمت خلال مؤتمر المناخ الماضى (COP27).





جاء ذلك خلال لقائين عقدهما وزير الرى مع نظيره الباكستانى حسن نصير، ووزير البيئة الألمانى ستيف ليمك، بحضور أسامة عبدالخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، على هامش فعاليات "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة". وأوضح الوزير أن مصر ستعقد النسخة السادسة من أسبوع القاهرة للمياه فى شهر أكتوبر القادم تحت عنوان "العمل على التكيف مع المياه من أجل الاستدامة" قبيل عقد مؤتمر المناخ (COP28) بدولة الإمارات العربية المتحدة، كما ستواصل مصر التنسيق الحالى مع الإمارات للتأكيد على الترابط القوى بين المياه والمناخ على المستوى العالمى. يشار إلى أن وزير الموارد المائية والرى يزور نيويورك حاليا على رأس وفد مصرى رفيع المستوى للمشاركة فى فعاليات "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة لعقد المياه" والمزمع عقده خلال الفترة من 22 إلى 24 مارس الجارى، بالتزامن مع الاحتفال بيوم المياه العالمى.

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