لا عودة للبوكليت.. 13 تصريحا من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية

جدة - نرمين السيد - وفى السطور المقبلة نوضح آخر تصريحات وزير التربية والتعليم، بشأن امتحانات الثانوية العامة، كما قالها خلال حواره مع وكالة أنباء الشرق الأوسط.

تصريحات مهمة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023

1.تعديل موضع الأسئلة المقالية بامتحانات نهاية العام للثانوية العامة، لتكون فى نهاية ورقة الأسئلة وليس فى منتصفها كما هو معمول به حاليا فى النماذج الاسترشادية التى أتيحت للطلاب للتدريب.

2.وضع فاصل بين كل 10 أسئلة فى "البابل شيت" لمنع وقوع الطالب فى أخطاء، وضمان أن تكون الإجابة المختارة هى المتعلقة بالسؤال الخاص بها.

3.صياغة أسئلة امتحانات الثانوية العامة بدقة لقياس نواتج التعلم، للتمييز بين مستويات الطلاب.

4.لا عودة إلى نظام "البوكليت" بامتحانات الثانوية العامة.

5.تصحيح جميع أسئلة الامتحانات إلكترونيا، لضمان الدقة حتى يحصل كل طالب على حقه.

6.مصلحة الطالب أمام أعين الوزارة، وعلى أولياء الأمور التحلى بالهدوء.

7.أى طالب يتقدم بتظلم من نتيجته هذا العام سيطلع على "البابل شيت" الخاص به مع نموذج الإجابة، وكل من له حق سيحصل عليه.

8.أسئلة الامتحانات توضح من خلال بنوك أسئلة أعدها المركز القومى للامتحانات.

9.تشكيل لجنة من 10 خبراء لمراجعة نموذج الإجابة واعتماده، قبل بدء التصحيح، وحال ورود خلاف جوهرى على إجابة أى من الأسئلة، يتم إلغاء السؤال أو تحديد آلية يعلن عنها بشكل واضح.

10.أسئلة الامتحانات تراعى الفروق بين مستويات الطلاب، وتنقسم إلى: 30% أسئلة للطالب دون المتوسط، 40% للطالب المتوسط، و30% للطالب المتميز.

11.لن يحدث تسريب لامتحانات الثانوية العامة.

12.نتعاون مع الجهات المختصة للسيطرة على تسريب الامتحانات، وحال تصوير أى طالب ورقته الامتحانية سيتم التعرف عليه فى غضون دقائق.

13.أخطر شيء أن يحصل طالب على درجات بدون وجه حق، وقررنا منح التحويلات بالصف الثالث الثانوى إلا من خلال لجنة فى الوزارة لمحاربة الغش الجماعى، ولن نسمع ثانية عن لجان أولاد الأكابر.

امتحانات الثانوية العامة 2023

واعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2022 - 2023، الدور الأول.

وبحسب الجدول الرسمى، تنطلق الامتحانات يوم الاثنين الموافق 12 يونيو 2023، وتبدأ بالمواد غير المضافة للمجموع: التربية الدينية، التربية الوطنية، والاقتصاد والإحصاء.

واعتبارا من الأحد الموافق 18 يونيو 2023، تبدأ امتحانات المواد الأساسية بمادة اللغة العربية، ويتخلل الامتحانات إجازة عيد الأضحى، اعتبارا من 27 يونيو 2023، إلى 1 يوليو 2023، وتنتهى الامتحانات يوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023.

وتجرى الامتحانات ورقيا، ويكون التصحيح لجميع الأسئلة سواء الاختيار من متعدد أو المقالية إلكترونيا بنسبة 100%.