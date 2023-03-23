على هامش ”مؤتمر الأمم المتحدة للمياه” .. سويلم يلتقى وزراء المياه بدولتى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 مارس 2023 08:32 صباحاً - الدكتور سويلم : حرص مصرى على إبراز قضايا المياه والتغيرات المناخية في كافة المحافل الإقليمية والدولية

- عقد إسبوع القاهرة السادس للمياه تحت عنوان "العمل على التكيف مع المياه من أجل الاستدامة"

- مصر ستواصل التنسيق مع دولة الإمارات للتأكيد على الترابط القوى بين المياه والمناخ على المستوى العالمى

على هامش فعاليات "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة" ، عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى عدد من اللقاءات مع السادة وزراء المياه بالعديد من دول العالم ، حيث إلتقى الدكتور سويلم بكل من السيد/ حسن نصير وزير الموارد المائية الباكستانى ، والسيد/ ستيف ليمك وزير البيئة الألماني ، وذلك بحضور السيد السفير/ أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة .

وأشار الدكتور سويلم لحرص مصر على إبراز قضايا المياه والتغيرات المناخية في كافة المحافل الإقليمية والدولية ، مشيراً إلى أنه تم عقد إسبوع القاهرة الخامس للمياه ٢٠٢٢ تحت عنوان "المياه فى قلب العمل المناخى" ، كما كانت المياه قضية محورية في المناقشات التي تمت خلال مؤتمر المناخ الماضى COP27 .

وأوضح سيادته أن مصر ستعقد النسخة السادسة من إسبوع القاهرة للمياه في شهر إكتوبر القادم تحت عنوان "العمل على التكيف مع المياه من أجل الاستدامة" قبيل عقد مؤتمر المناخ COP28 بدولة الإمارات العربية المتحدة ، كما ستواصل مصر التنسيق الحالي مع دولة الإمارات للتأكيد على الترابط القوى بين المياه والمناخ على المستوى العالمى .