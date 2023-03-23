طقس أول أيام رمضان.. الأرصاد تعلن أدق التفاصيل بـ درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد: "يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء دافىء على السواحل الغربية مائل للدفء على السواحل الشرقية حار على جنوب البلاد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء".

وأضافت: "هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية و شمال الوجه البحرى على فترات متقطعة وهناك فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى قد تمتد إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة ، مع نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة".

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيف الى معتدل وإرتفاع الموج فيه من 1.25 الى 1.75والرياح السطحية جنوبية شرقية : شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون خفيفة وارتفاع الموج فيه مننصف المتر إلى متر والرياح السطحية شمالية غربية .

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 27 16

العاصمة الادارية 27 15

6 أكتوبر 27 15

بنها 26 16

دمنهور 26 15

وادى النطرون 27 14

كفر الشيخ 26 15

المنصورة 26 16

الزقازيق 27 16

شبين الكوم 27 15

طنطا 26 16

دمياط 21 15

بورسعيد 20 14

الإسماعيلية 28 14

السويس 27 13

العريش 23 15

رفح 22 14

رأس سدر 28 13

نخل 29 07

كاترين 20 09

الطور 26 13

طابا 25 14

شرم الشيخ 27 16

الاسكندرية 25 14

العلمين الجديدة 25 15

مطروح 24 14

السلوم 25 13

سيوة 27 14

رأس غارب 27 16

الغردقة 26 14

سفاجا 26 15

مرسى علم 27 16

شلاتين 27 17

حلايب 24 16

أبو رماد 25 16

رأس حدربة 25 17

الفيوم 28 13

بنى سويف 29 12

المنيا 30 10

أسيوط 30 12

سوهاج 31 13

قنا 31 13

الأقصر 30 14

أسوان 31 16

الوادى الجديد 34 15

أبوسمبل 30 15