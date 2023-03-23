فى أول صلاة تراويح.. الفرحة غامرة والمساجد عامرة (صور)

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الأوقاف على إقامة شعائر الشهر الفضيل بالمساجد، حيث امتلأت بيوت الله "عز وجل" فى أول ليلة من شهر رمضان بالراكعين والساجدين والذاكرين، وأُقيمت صلاة التراويح بجميع مساجد الجمهورية، وسط فرحة غامرة بالمساجد العامرة فى أول ليلة من رمضان.

ووفقًا لما نشرته الوزارة، شهد مسجد الإمام الحسين ومسجد عمرو بن العاص "رضى الله عنهما" حالة خاصة بعد التطوير، حيث تم نقل شعائر صلاتى العشاء والتراويح من مسجد الحسين (بمدينة القاهرة على شاشة قناة الحياة، وقد أم المصلين من أعلام دولة التلاوة المصرية فضيلة القارئ الطبيب أحمد نعينع.

جاء ذلك بحضور الدكتور هشام عبد العزيز على رئيس القطاع الدينى، والدكتور أيمن أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة، والشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون القرآن الكريم والمساجد، والدكتور محمد عزت الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور خالد صلاح مدير مديرية أوقاف القاهرة، وعدد من قيادات وزارة الأوقاف، وجمع غفير من جمهور ورواد المسجد.

والتقط المصلون عددًا من الصور التذكارية بعد الصلاة فى ساحة مسجد الإمام الحسين ورحاب مسجد سيدنا عمرو بن العاص "رضى الله عنهما".