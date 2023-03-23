أسامة الأزهرى: مسجد مصر منارة إشعاع نقدمها هدية للعالم

جدة - نرمين السيد - ألقى الدكتور أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، كلمة خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى لـ مركز مصر الثقافى الإسلامى بالعاصمة الإدارية الجديدة.





وقال الأزهرى، إن هناك كوكبة من مساجد مصر العظمى والتى يتحدث عنها العالم؛ منها الجامع الأحمدى فى طنطا، والجامع الأنور فى الإسكندرية، والذى ظل على مدى 200 عام يمنح شهادة العالمية، وكل هذه المساجد تدور فى فلك مسجدها الأكبر هو الجامع الأزهر الشريف.

وأضاف أن مسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة يأتى على خطى تلك المساجد العظيمة الشامخة، ويضاف إلى سلسلة من أمجاد أرض الكنانة.

وتابع: "وقد ألحق به المركز الثقافى الإسلامى ونبعت منه دار القران الكريم ليمثل صرحا شامخا شيدناه نحن المصريون بحب وإخلاص وتفانٍ، وقد عقدنا آمالا عظاما على هذا المسجد ليكون منارة من منارات الإشعاع نقدمها هدية للعالم كله".

ولفت مستشار الرئيس إلى أن الجميع يطمح أن ينطلق فى مسجد مصر مدرسة للمؤذنين تدربهم على أبهى وأجمل مقامات الأذان الشريف، حتى تدوى ربوع مصر، كما نأمل أن تنبع منه مدرسة لتدرب على فنون التلاوة وتكتشف المواهب على ذلك النمط.