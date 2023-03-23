افتتاح مركز مصر الثقافى الإسلامى.. الرئاسة تنشر فيديو وصورا

جدة - نرمين السيد - ونشر المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، صورا وفيديو من الافتتاح على الصفحة الرسمية لـ الرئاسة على فيسبوك.

ومركز مصر الثقافى الإسلامى، يعد مشروعا تنفذه شركة المقاولون العرب، ويقع وسط الحى الحكومى فى العاصمة الإدارية بارتفاع يصل إلى حوالى 24 مترا.

ويضم مركز مصر الثقافى الإسلامى "مسجد مصر" الذى تبلغ مساحته حوالى 19 ألفا و100 مترا مربعا، ويحتوي المسجد على 3 مداخل و3 قباب إسلامية، ومئذنتين، و6 قاعات لكل منها قبة إسلامية.

ويحد المركز الثقافى الإسلامى طريق رقم 11، والمحور الرئاسى، وساحة الشعب من جهة الشمال، وطريق محمد بن زايد الشمالى من جهة الجنوب، على هضبة بارتفاع 24 مترا.

ويتكون المسجد من صحن الصلاة بمساحة 9600 متر مربع، ويسع 12 ألف مصلى، ويعلوه قبة إسلامية رئيسية بقطر داخلى 29.5 متر، و6 قاعات تبلغ مساحة القاعة الواحدة 350 م2 وتعلو كل منها قبة إسلامية كما أن للمسجد فراغات خدمية مختلفة .

ويبلغ عدد المصلين بالساحة العلوية 40 ألف مصلٍ، بينما يبلغ عدد المصلين بالساحة السفلية 55 ألف مصلٍ، بينما يبلغ إجمالى عدد المصلين 107 آلاف مصلٍ.

وترتفع المئذنتين لـ مسجد مصر حوالى 140 مترًا عن سطح الساحة العلوية، تبلغ المساحة الكلية للواحدة 1600 م2.

مركز مصر الثقافى الإسلامى

وتقع بداخل مركز مصر القفاى الإسلامى دارا يتم فيها تحفيظ القراْن، مكونة من 30 غرفة، كما يضم المركز مبنى للقاعة الغربية، والتى مساحتها 2800 كيلو متر مربع، بالإضافة إلى مبنى للقاعة الشرقية مساحته 3055 مترا مربعا.

ويوجد فى مركز مصر الثقافى الإسلامى مبنى خدمى غربى، ومبنى خدمى شرقى، ويوجد داخل مركز مصر الثقافى الإسلامى مركزا للتجارة تبلغ مساحته حوالى 6 آلاف متر مربع.