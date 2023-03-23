أحمد الشوالى لـ الرئيس السيسى: فخور بكل ما رأيته فى العاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - شارك الفنان أحمد الشوالى، "من حلايب وشلاتين" وأحد مواهب برنامج "الدوم"، فى احتفالية افتتاح المركز الثقافى الإسلامى بالعاصمة الإدارية والتى يشهدها الرئيس عبد الفتاح السيسى.





ولدى دخوله قدم الشوالى التهنئة للرئيس السيسى بمناسبة شهر رمضان المبارك، اقلًا له كذلك تهنئة أهالى حلايب وشلاتين.

وقال أحمد الشوالى للرئيس السيسى: "كان لدى حلم أن أقف أمامكم وها هو قد تحقق اليوم، وأنا سعيد جدًا بكل ما رأيته فى العاصمة الإدارية وفخور بكل ما تم فيها من إنجازات ومشروعات عظيمة على أرض مصر".

ووصل الرئيس السيسى منذ قليل إلى مقر افتتاح المركز الثقافى الإسلامى، كما شارك فى مائدة السحور مع العاملين بالعاصمة الإدارية.

ويحضر الاحتفالية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وعدد من الوزراء والشباب ، ونجوم برنامج الدوم، وكبار رجال الدولة.