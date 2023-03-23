شيخ الأزهر: افتتاح المركز الثقافى الإسلامى من بشائر الأمل فى أول رمضان

جاء ذلك، عقب افتتاح الرئيس السيسى، منذ قليل، لمركز مصر الثقافى الإسلامى، والذى يُقام فى العاصمة الإدارية الجديدة.
وقال فضيلة الإمام الأكبر، عقب تقديم التهنئة للرئيس والأمتين العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان الفضيل، إن من بشائر الأمل، والفأل الحسن أن يتم افتتاح مركز مصر الثقافى الغسلامى ومسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة فى الساعات الأولى من صيام شهر رمضان المبارك، والذى يشهد المسلمون بداية أيامه؛ الأمر الذى يشير إلى تعانق العلم مع العبادة فى الإسلام.
وتابع الإمام الطيب: "إن شهر رمضان الكريم، والذى نستفتح فى ساعاته الأولى صيامه فُرض قبل فرض الزكاة، رغم أنه يذكر بعدها"؛ معللا ذلك أن "الصيام أشد أركان الإسلام مشقة على النفس؛ ولذلك جاء ترتيب الأركان من الأخف على النفس كما يقول العلماء، فالصائم بالاستغناء كأنه يعبد ربه بصفة من صفته تعالى".
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