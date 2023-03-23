عاجل.. السيسى يفتتح مركز مصر الثقافى الإسلامى بـ العاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - مركز مصر الثقافى الإسلامى، يعد مشروعا تنفذه شركة المقاولون العرب، ويقع وسط الحى الحكومى فى العاصمة الإدارية بارتفاع يصل إلى حوالى 24 مترا. ويضم مركز مصر الثقافى الإسلامى "مسجد مصر" الذى تبلغ مساحته حوالى 19 ألفا و100 مترا مربعا، ويحتوي المسجد على 3 مداخل و3 قباب إسلامية، ومئذنتين، و6 قاعات لكل منها قبة إسلامية.

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