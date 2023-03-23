عاجل.. الرئيس السيسى: كل الشكر لـ الأيدى العفية التى حولت الصحراء إلى جنة

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس، خلال حضوره احتفالية تناول وجبة السحور مع العاملين فى العاصمة الإدارية، وافتتاح المركز الثقافى الإسلامى، الآن: "كل سنة وأنتم طيبين.. بشكر الشباب والإيد العفية اللى بتشتغل وتعمل الأعمال الرائعة دى على مدار الأعوام الماضية.. الأرض كانت صحراء ودلوقتى بفضل الله أصبحت عامرة".

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس توجه بالتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، داعيًا الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على دولة الإمارات الشقيقة والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والبركات، وأن يديم على شعبها الشقيق الأمن والاستقرار والتقدم.

وقد أعرب سمو الشيخ محمد بن زايد عن خالص شكره وامتنانه لشقيقه الرئيس على هذه اللفتة الأخوية، متمنيًا لمصر وشعبها الشقيق دوام الخير والتقدم والازدهار.