أبرز المعلومات عن مركز مصر الثقافى الإسلامى بـ العاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - مركز مصر الثقافى الإسلامى

ويحد المركز الثقافى الإسلامى طريق رقم 11، والمحور الرئاسى، وساحة الشعب من جهة الشمال، وطريق محمد بن زايد الشمالى من جهة الجنوب، على هضبة بارتفاع 24 مترا.

ويضم مركز مصر الثقافى الإسلامى "مسجد مصر"، والذى يقع على مساحة 19100 متر مربع، ويحتوى على 3 مداخل رئيسية يعلوها قبب إسلامية بالإضافة إلى مدخل خدمى رابع.

ويتكون المسجد من صحن الصلاة بمساحة 9600 متر مربع، ويسع 12 ألف مصلى، ويعلوه قبة إسلامية رئيسية بقطر داخلى 29.5 متر، و6 قاعات تبلغ مساحة القاعة الواحدة 350 م2 وتعلو كل منها قبة إسلامية كما أن للمسجد فراغات خدمية مختلفة .

ويبلغ عدد المصلين بالساحة العلوية 40 ألف مصلٍ، بينما يبلغ عدد المصلين بالساحة السفلية 55 ألف مصلٍ، بينما يبلغ إجمالى عدد المصلين 107 آلاف مصلٍ.

وترتفع المئذنتين لـ مسجد مصر حوالى 140 مترًا عن سطح الساحة العلوية، تبلغ المساحة الكلية للواحدة 1600 م2.

مركز مصر الثقافى الإسلامى

وتقع بداخل مركز مصر القفاى الإسلامى دارا يتم فيها تحفيظ القراْن، مكونة من 30 غرفة، كما يضم المركز مبنى للقاعة الغربية، والتى مساحتها 2800 كيلو متر مربع، بالإضافة إلى مبنى للقاعة الشرقية مساحته 3055 مترا مربعا.

ويوجد فى مركز مصر الثقافى الإسلامى مبنى خدمى غربى، ومبنى خدمى شرقى، ويوجد داخل مركز مصر الثقافى الإسلامى مركزا للتجارة تبلغ مساحته حوالى 6 آلاف متر مربع.