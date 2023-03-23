ضربة جديدة ضد فيروس سى.. الإصابات تنخفض بنسبة 95.5% (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وقالت الصحة، فى بيان لها، إن النتائج أثبتت انخفاض أعداد الإصابات بـ فيروس سى، بنسبة 94.5% عن المسح السابق لعام 2015، لينخفض معدل الإصابة إلى 0.4%
وأشارت الوزارة إلى انخفاض معدل الإصابات بـ فيروس "بى" بنسبة 15% مقارنة بمسح عام 2015، وانخفاضه بنسبة 50% فى الأطفال من عمر يوم، وحتى 9 سنوات.
يأتى هذا، بعد إدراج جرعة التطعيم الصفرية ضد الالتهاب الكبدى، ضمن جدول التطعيمات الروتينية للأطفال فى أول 24 ساعة من الميلاد.
ولفتت الصحة إلى أن نتائج المسح القومى لمعدلات انتشار الفيروسات الكبدية HCV – HBV جاءت واضحة واستهدفت قياس مدى تأثير المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" على معدل انتشار تلك الفيروسات فى جميع المحافظات.
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