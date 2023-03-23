عاجل.. وصول الرئيس لـ افتتاح المركز الثقافى الإسلامى بالعاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - وأجرى الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس الأربعاء اتصالًا هاتفيًا مع محمد المنفى، رئيس المجلس الرئاسى الليبى.

وقد تقدم الرئيس بالتهنئة إلى رئيس المجلس الرئاسى الليبى بحلول شهر رمضان المعظم، متمنيًا لليبيا وشعبها الشقيق الأمن والتقدم والازدهار. ومن جانبه، أعرب محمد المنفى عن خالص الامتنان لهذه اللفتة الأخوية الكريمة، معربًا عن خالص أمنياته لمصر والشعب المصرى بالاستقرار والرخاء.

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