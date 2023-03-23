وجاء ذلك بحضور محمد سعيد محروس، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وعدد من قيادات وزارة الطيران المدنى، فى إطار خطة التطوير والتحديث التى تنتهجها وزارة الطيران المدنى فى مختلف المجالات.
وخلال مراسم التوقيع، أكد الفريق محمد عباس حلمى، أن وزارة الطيران المدنى تشهد تطورا ملحوظا فى كافة أنشطة صناعة النقل الجوى من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية، والتى تأتى فى مقدمتها مشروع تأمين سلامة الحركة الجوية داخل المجال الجوى، والمطارات المصرية من خلال استخدام أحدث الوسائل وتقنيات الاتصال الحديثة بالتنسيق والتعاون مع الكيانات العالمية الكبرى للإرتقاء بمنظومة الطيران المدنى المصرى، مشيرا إلى أن قطاع الطيران المدنى المصرى يزخر بالكفاءات والكوادر المؤهلة والمدربة على أعلى المستويات العالمية ومعايير السلامة الجوية فى مجال تنظيم وإدارة الحركة الجوية.
ومن جانبه أشار إيهاب محيى الدين أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز خدمات الملاحة الجوية بالمجال الجوى المصرى والمطارات المصرية، من خلال استخدام التقنيات الحديثة ونظم الاتصالات ومعلومات الطيران ومنظومة الرادارات، بما يتوافق مع توصيات المنظمة الدولية للطيران المدنى (الإيكاو) ومنظمة السلامة الأوروبية، ويدعم مكانة مصر الريادية على المستويين الإقليمى والدولى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الطيران المدنى يشهد توقيع اتفاقية تعاون فى مجال نظم اتصالات الملاحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.