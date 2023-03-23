وزير الطيران المدنى يشهد توقيع اتفاقية تعاون فى مجال نظم اتصالات الملاحة

جدة - نرمين السيد - شهد الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيـران المدنى، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية وشركتى (Rhode & Schwarz) الشرق الأوسط وإفريقيا وأوراسكوم للمناطق الحرة، لتعزيز التعاون المشترك فى مجال نظم الاتصالات اللاسلكية والصوتية المخصصة لتعزيز خدمات الملاحة الجوية بالمجال الجوى المصرى ومطار القاهرة الدولى.





وجاء ذلك بحضور محمد سعيد محروس، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وعدد من قيادات وزارة الطيران المدنى، فى إطار خطة التطوير والتحديث التى تنتهجها وزارة الطيران المدنى فى مختلف المجالات.

وخلال مراسم التوقيع، أكد الفريق محمد عباس حلمى، أن وزارة الطيران المدنى تشهد تطورا ملحوظا فى كافة أنشطة صناعة النقل الجوى من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية، والتى تأتى فى مقدمتها مشروع تأمين سلامة الحركة الجوية داخل المجال الجوى، والمطارات المصرية من خلال استخدام أحدث الوسائل وتقنيات الاتصال الحديثة بالتنسيق والتعاون مع الكيانات العالمية الكبرى للإرتقاء بمنظومة الطيران المدنى المصرى، مشيرا إلى أن قطاع الطيران المدنى المصرى يزخر بالكفاءات والكوادر المؤهلة والمدربة على أعلى المستويات العالمية ومعايير السلامة الجوية فى مجال تنظيم وإدارة الحركة الجوية.

ومن جانبه أشار إيهاب محيى الدين أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز خدمات الملاحة الجوية بالمجال الجوى المصرى والمطارات المصرية، من خلال استخدام التقنيات الحديثة ونظم الاتصالات ومعلومات الطيران ومنظومة الرادارات، بما يتوافق مع توصيات المنظمة الدولية للطيران المدنى (الإيكاو) ومنظمة السلامة الأوروبية، ويدعم مكانة مصر الريادية على المستويين الإقليمى والدولى.