كريستيانو رونالدو يهنئ المسلمين بشهر رمضان المبارك

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 مارس 2023 12:30 صباحاً - حرص الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، على تهنئة المسلمين بكافة أنحاء العالم على قدوم شهر رمضان المبارك، في الوقت الذي يشارك فيه حالياً في معسكر منتخب بلاده لخوض مباراتين في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية.

ونشر كريستيانو رونالدو عبر حسابه الرسمي على "تويتر" التهنئة قائلا: "رمضان مبارك لكل المسلمين".

وفى سياق آخر، تحدث الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو عن الفترة الصعبة التي قضاها مع نادي مانشستر يونايتد قبل الانتقال الى الدوري السعودي من بوابة نادي النصر، وموعد إعلان اعتزاله اللعب الدولى مع منتخب بلاده ورأيه في تعيين روبرتو مارتينيز المدير الفني الجديد لبرازيل أوروبا.

وقال كريستيانو رونالدو عن التجربة في الدوري السعودي، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة البرتغال ضد ليشتنشتاين: "أعلم أن الدوري السعودي ليس البريميرليج، لكنني متفاجئ بشكل إيجابي، إذا استمروا في تنفيذ الخطة التي هم مُخططين لها، فـ سيكون في السنوات القادمة خامس أو سادس أكثر الدوريات تنافسية في العالم". وأوضح كريستيان رونالدو: "أنا سعيد جدًا لأني سأستطيع مُساعدة منتخب بلادي مرةً أخرى".

وعن المشاركة في كأس العالم القادمة قال كريستيانو: "خطوة بخطوة، الآن أفكر في الحاضر فقط، لا أستطيع رؤية ما سيحدث في المستقبل، سأحاول دائمًا مساعدة البرتغال، والأمر يعود إلى المدرب". وتابع رونالدو: "أرى بأن تغيير المدرب في منتخب البرتغال سيكون إيجابيًا لنا".

ورداً حول إسناد مهمة تدريب البرتغالي لمدرب إسباني قال رونالدو: "ولد أطفالي في إسبانيا، وهم يحبون التواجد في إسبانيا، وخاصة جونيور، لقد لعبت في مدريد سنوات عديدة، وأنا أحب الثقافة الإسبانية".

وعن الاعتزال الدولي قال كريستيانو رونالدو: "في حياتنا، علينا أن نوازن بين كل شيء نفكر فيه ونعكسه، ثم نصل إلى نتيجة بغض النظر عن مدى صعوبة ذلك، لا يُمكننا رمي المنشفة بسهولة".

وقال كريستيانو رونالدو: "أنا أحب تحطيم الأرقام القياسية، كوني سأصبح اللاعب الأكثر مشاركة في تاريخ كرة القدم الدولية هو شيء يجعلني أشعر بالفخر".

وأشار كريستيانو رونالدو: "عشت في الفترة الاخيرة فترة صعبة على المستوى الشخصي والمستوى المهني، لكن لا يوجد وقت للندم في الحياة، أصبحت الآن أفضل بفضل الله".

وأكد رونالدو: "عندما تكون في قمة الجبل لا تستطيع رؤية ما يوجد في الاسفل، عشت في الفترة الماضية من حياتي أشياء لم أعيشها من قبل وتعلمت منها، وأصبحت الآن رجل أفضل وأقوى من قبل".

وعن الخروج من مانشستر يونايتد؟ قال رونالدو: "لقد مررت بمرحلة صعبة في حياتي المهنية، وليس لدي أي مشكلة في الاعتراف بذلك، لكن الحياة تستمر".

وواصل النجم البرتغالي: "أنا هُنا لكي أكون في التشكيلة الأساسية مثل كل اللاعبين، لكنني سأحترم دائمًا قرارات المدرب".