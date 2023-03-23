الأوقاف: المساجد عامرة بالراكعين والساجدين والذاكرين فى أول ليلة من رمضان

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الأوقاف - فى بيان اليوم الأربعاء - أنه جرى نقل شعائر صلاتى العشاء والتراويح من مسجد الإمام الحسين "رضى الله عنه" بمدينة القاهرة على شاشة فضائية "الحياة"، وقد أم المصلين أحد أعلام التلاوة القارئ الطبيب أحمد نعينع، بحضور الدكتور هشام عبد العزيز على رئيس القطاع الدينى، والدكتور أيمن أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة، والشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون القرآن الكريم والمساجد، والدكتور محمد عزت الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور خالد صلاح مدير مديرية أوقاف القاهرة، وعدد من قيادات وزارة الأوقاف، وجمع غفير من جمهور ورواد المسجد.

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