- 1/3
- 2/3
- 3/3
ويتضمن الجهاز شعلات حديد زهر وحامل أوانى من الحديد لتحمل الخدمة الشاقة ولعمر أطول وكفاءة إشعال عالية.
يأتى الجهاز بأبعاد 72 سم، 36 سم، 8.5 سم ويعمل مع غاز الأنبوبة والغاز الطبيعى، بمعدل استهلاك يصل إلى 444جرام/ ساعة، وبطاقة قصوى (6 كيلو وات) وتم تصنيع 50 ألف بوتاجاز دفعة أولى من الإنتاج مع جاهزية للتوريد.
ومن المخطط أيضًا، أن تقوم الشركة بتصنيع العديد من المنتجات المغذية للأجهزة المنزلية لأول مرة فى مصر مثل شمعة الإشعال، وبطارية الإشعال، وموتور الشواية، ومولد الشرارة، والمزدوجات الحرارية.
وتعتبر شركة راجا ابدأ للصناعات المغذية أحد الشركات التى تم تدشينها بواسطة مبادرة ابدأ لتطوير الصناعة المصرية، حيث نجحت ابدأ فى تحويل المستورد إلى مُصنِّع من خلال تصنيع منتجات مغذية للأجهزة المنزلية لأول مرة فى مصر.
مبادرة ابدأ
أطلقت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية خلال إفطار الأسرة المصرية فى إبريل 2022. وتهدف المبادرة إلى تعزيز دور القطاع الخاص فى توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة.
كما تُمثل مبادرة "ابدأ" الذراع الاقتصادى لمبادرة "حياة كريمة" وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادى والاجتماعى المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار فى المجال الصناعى، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لأول مرة فى مصر.. «راجا ابدأ» تصنع المنتجات المغذية للأجهزة المنزلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.