لأول مرة فى مصر.. «راجا ابدأ» تصنع المنتجات المغذية للأجهزة المنزلية

جدة - نرمين السيد - فى إطار المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، تمكنت شركة "راجا ابدأ" للصناعات المغذية من تصنيع جهاز البوتاجاز Gas Stove 2.5 لأول مرة فى مصر، حيث تم تصنيع الجهاز بالكامل من الاستانلس ستيل عالى الجودة بمكونات محلية تصل إلى 90%.





ويتضمن الجهاز شعلات حديد زهر وحامل أوانى من الحديد لتحمل الخدمة الشاقة ولعمر أطول وكفاءة إشعال عالية.

يأتى الجهاز بأبعاد 72 سم، 36 سم، 8.5 سم ويعمل مع غاز الأنبوبة والغاز الطبيعى، بمعدل استهلاك يصل إلى 444جرام/ ساعة، وبطاقة قصوى (6 كيلو وات) وتم تصنيع 50 ألف بوتاجاز دفعة أولى من الإنتاج مع جاهزية للتوريد.

ومن المخطط أيضًا، أن تقوم الشركة بتصنيع العديد من المنتجات المغذية للأجهزة المنزلية لأول مرة فى مصر مثل شمعة الإشعال، وبطارية الإشعال، وموتور الشواية، ومولد الشرارة، والمزدوجات الحرارية.

وتعتبر شركة راجا ابدأ للصناعات المغذية أحد الشركات التى تم تدشينها بواسطة مبادرة ابدأ لتطوير الصناعة المصرية، حيث نجحت ابدأ فى تحويل المستورد إلى مُصنِّع من خلال تصنيع منتجات مغذية للأجهزة المنزلية لأول مرة فى مصر.

مبادرة ابدأ

أطلقت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية خلال إفطار الأسرة المصرية فى إبريل 2022. وتهدف المبادرة إلى تعزيز دور القطاع الخاص فى توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة.

كما تُمثل مبادرة "ابدأ" الذراع الاقتصادى لمبادرة "حياة كريمة" وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادى والاجتماعى المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار فى المجال الصناعى، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.