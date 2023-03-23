البابا تواضروس يكرم أسر الأبناء ذوى الإعاقة السمعية

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جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماع الأربعاء الأسبوعى لقداسته، والذى عقد مساء اليوم، فى كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.
وقدم فريق "اسمعنى" المكون من ذوى الإعاقة السمعية، ترنيمتين، طلبوا التقاط صور مع قداسة البابا، بمشاركة أسرهم وخدام وخادمات هذه الأسر التابعين لمركز الرجاء بكنيسة السيدة العذراء بأرض الجولف، مصر الجديدة.
وأشار قداسة البابا إلى مجهودات الخدام والخادمات الكبرى فى هذه الخدمة عموما، وكذلك فى ترتيب فقرات احتفال اليوم.
وحذر قداسته من زواج الأقارب، وضرورة التوعية بالأمراض الوراثية الناتجة عن هذا الزواج قبل ارتباط المقبلين على الزواج، وأهمية قراءة تقرير هام صادر عن المركز القومى للبحوث يرصد المخاطر الصحية الناجمة عن زواج الأقارب.
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