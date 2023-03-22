7 رسائل للبابا تواضروس فى عظة الأربعاء الأسبوعية (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويرصد دوت الخليج فى هذا الإنفوجراف 7 رسائل للبابا تواضروس فى عظة الأربعاء الأسبوعية. وجاء ذلك خلال عظته الأسبوعية فى اجتماع الأربعاء مساء اليوم، من كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوى بالمقر البابوى بالكاتدرائية العباسية.

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