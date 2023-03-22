«كنائس قنا» تبتهج بقدوم رمضان.. زينة وفوانيس لترسيخ الوحدة الوطنية (صور)

جدة - نرمين السيد - يحل علينا شهر رمضان بكل معانى التفاؤل والأمل والإخاء، وتبرز صورة جديدة لتكون مصر على موعد مستمر للوحدة الوطنية، الذى ينتظره الجميع، فهو شهر الرحمة والأخوة بين جميع أطياف الشعب، لتبدأ بعض الكنائس ودور العبادة فى محافظة قنا، بترسيخ أدلة واضحة على رباط المحبة، من خلال المشاركة فى تعليق الأنوار والزينات والفوانيس، ابتهاجا بقدوم الشهر الكريم.





ففى مدينة نجع حمادى، قام بعض الشباب من أهالى المدينة، مسلمين ومسيحيين، بتعليق الأنوار بين مسجد السلام وكنيسة العذراء مريم، ليصبح هذا الشارع مثالا ودليلا حيا على الأخوة، والوحدة الوطنية، ويقوم الجميع بالتقاط الصور للتعبير عن فرحتهم بهذا المشهد.

يقول ضياء تغيان، من أهالى نجع حمادى، لـ"دوت الخليج"، إن المشاهد المدللة على الوحدة الوطنية، لا تقتصر على شهر رمضان المبارك، ولكن يأتى شهر رمضان بكل معانى الخير والمحبة، والتى تظهر فى عدد من المشاهد، من بينها تعليق الزينات والفوانيس كما حدث فى المدينة بين كنيسة العذراء مريم ومسجد السلام.

وتابع تغيان أن هذا المشهد يمكن أن نطلق عليه "كلنا أهل مصر"، فهذا دليل على وحدتنا وترابطنا إلى يوم الدين، وأننا نبرهن أمام الجميع أن الوحدة الوطنية ليست مجرد شعارات أو جمل نطلقها فى المؤتمرات، بل تقاليد وعادات تعودنا عليها فى كل مناسباتنا.

ويوضح أحمد عبدالسميع، من أهالى نجع حمادى، أن تعليق الزينات والفوانيس بين المسجد والكنيسة، كان له أثر بالغ فى نفوس الجميع، لطالما أن الكل ينتظر شهر رمضان المبارك بكل حب ولهفة، إلا أن تلك المشاهد تبعث راحة فى النفوس، وتدلل على أن الجميع يد واحدة، من أجل بناء الوطن.

كما قامت الكنيسة الإنجيلية فى قنا، بتعليق الفوانيس والزينات والأنوار، بمساعدة الشباب والأطفال، مما بعث صورة أخرى لتتجلى فيه الوحدة الوطنية بأوضح وأجمل وأروع صورها.

يقول راعى الكنيسة الإنجيلية بقنا، القس وجيه، لـ"دوت الخليج" إن الجميع يحتفل بقدوم شهر رمضان، ولكننا نتشارك ذلك الاحتفال وتلك التقاليد مع المسلمين، ونقوم بتعليق الزينة والفوانيس، فى مشهد يدل على الترابط والمحبة، فنحن نتشارك فى جميع أفراحنا وأحزاننا سويا، خاصة فى بعض المناسبات للمشاركة فى تقاليدها وعاداتها الاجتماعية المحببة والمألوفة.

ويشير هانى طنطاوى، موظف، إلى أن الشعب المصرى، وخاصة فى محافظة قنا، نجد العديد من الاختلافات فى الفكر والثقافات وشجرة العائلات، إلا أن اختلافنا لا يقف عائقا فى جميع المناسبات، ومشاركة مشاعر الحزن والفرحة، فعندما يهل علينا شهر رمضان المبارك، يستقبله الجميع بمشاعر السرور والمحبة.

جيمى ميلاد، عبر عن سعادته، بكل تلك المظاهر التى يشاهدها فى شوارع محافظة قنا، فلم تقتصر مشاهد استقبال شهر رمضان، على حى معين، أو منطقة شعبية معينة، أو حتى قرية، بل الجميع يتشارك فى مراسم الاستقبال، بكل معانى الحب والإخاء والمحبة، فمصر وطن يعيش فينا وليس وطن نعيش فيه.