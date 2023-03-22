جدة - نرمين السيد - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس، للتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، حيث أعرب الرئيس عن خالص أمنياته بأن يعيد الله العلى القدير هذه المناسبة على الشعب الفلسطينى الشقيق وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السيسى يهنئ نظيره الفلسطينى بمناسبة حلول شهر رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.