عاجل- الرئيس السيسى يهنئ نظيره الإماراتى بحلول شهر رمضان المبارك

جدة - نرمين السيد - وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس توجه بالتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، داعيًا الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على دولة الإمارات الشقيقة والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والبركات، وأن يديم على شعبها الشقيق الأمن والاستقرار والتقدم.

وقد أعرب سمو الشيخ محمد بن زايد عن خالص شكره وامتنانه لشقيقه الرئيس على هذه اللفتة الأخوية، متمنيًا لمصر وشعبها الشقيق دوام الخير والتقدم والازدهار.