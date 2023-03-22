«حياة كريمة».. متابعة يومية من رئيس الوزراء (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - فى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" مناقشة رئيس الوزراء للتحديات بعدد من مشروعات المبادرة، حيث وصل عدد القرى ضمن المبادرة بلغ 1477 قرية فى 20 محافظة.

المشروعات تشمل الأسواق والمواقف ونقاط الإطفاء، المجمعات الحكومية والزراعية والمستشفيات، كما تشمل أيضا الوحدات الصحية ووحدات الإسعاف والتضامن.