القوات المسلحة تواصل تنظيم الزيارات الميدانية إلى المشروعات التنموية العملاقة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 مارس 2023 09:29 مساءً - واصلت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، تنظيم الزيارات الميدانية لطلبة الجامعات لعدد من المشروعات التنموية العملاقة، وذلك في إطار حملة (شوف بنفسك).

شملت الزيارات مجمع مصانع أسمنت بنى سويف، الذى يعمل في المقام الأول على توفير احتياجات المشروعات القومية ويعد علامة مضيئة على خريطة الصناعة المصرية.

كما تم تنفيذ زيارات ميدانية لطلبة الجامعات إلى مجمع الإنتاج الحيواني بمدينة السادات، واستمعوا لعرض تفصيلي عن المجمع وآليات العمل به، والذى يهدف إلى تنمية الثروة الحيوانية وتوفير فرص عمل للشباب وسد الاحتياجات الأساسية للمواطنين من اللحوم والألبان.

كما تم تنظيم زيارة لطلبة الجامعات إلى منطقة توشكى التي تعتبر ملحمة إنتاجية زراعية تعمل بكامل طاقاتها على مدار اليوم دون توقف، لتحقيق طفرة زراعية تساهم في توفير المنتجات الغذائية للمواطنين.

وفى لفتة إنسانية من الرئيس عبد الفتاح السيسي تعبر عن اهتمامه بالشباب، اطمأن تلفونيًا على أبنائه من طلبة الجامعات خلال زيارتهم إلى منطقة توشكى، وطالبهم بنقل ماشاهدوه من إنجازات إلى أسرهم وزملائهم.

وعبر الشباب عن سعادتهم البالغة لاهتمام الرئيس بالزيارات الميدانية إلى المشروعات القومية التي تهدف إلى تعريف شباب الجامعات وأبناء الشعب المصري بالمشروعات التي تمت للحفاظ على حاضر مصر ومستقبلها.

تأتى تلك الزيارات المتواصلة التي تنظمها القوات المسلحة لتعظيم روح الولاء والانتماء لطلبة الجامعات المصرية للوقوف على ما تحقق من إنجازات على أرض الواقع.