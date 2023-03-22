أخبار مصرية

أمير منطقة تبوك يهنئ الرئيس السيسى بحلول شهر رمضان

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إياد محمد 2023-03-22 20:33 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية، وذلك للتهنئة بحلول شهر رمضان المعظم، داعيا أن يعيد الله العلى القدير هذه المناسبة على مصر والسعودية والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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