أمير منطقة تبوك يهنئ الرئيس السيسى بحلول شهر رمضان

جدة - نرمين السيد - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية، وذلك للتهنئة بحلول شهر رمضان المعظم، داعيا أن يعيد الله العلى القدير هذه المناسبة على مصر والسعودية والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.





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