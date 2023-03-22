محافظ الإسكندرية يؤكد رفع درجة الاستعداد بجميع المديريات بشهر رمضان

جدة - نرمين السيد - أكد محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات والقطاعات المعنية على مدار شهر رمضان المعظم، مشيرًا إلى أن الاستعدادات بدأت منذ عدة أسابيع، من خلال عدة تجهيزات وعلى رأسها توفير السلع الاستهلاكية والاستراتيجية والرمضانية للمواطنين بأسعار مخفضة تناسب الجميع وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.





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