جدة - نرمين السيد - وقد تقدم الرئيس السيسى، بالتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، معربًا عن خالص تمنياته للجزائر وشعبها الشقيق بدوام الاستقرار والتقدم. من جانبه، أعرب الرئيس الجزائرى عن خالص امتنانه لهذه اللفتة الأخوية، متمنيًا لمصر حكومة وشعبًا كل التوفيق والازدهار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- الرئيس السيسى يقدم التهنئة لنظيره الجزائرى بمناسبة شهر رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.