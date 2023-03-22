البابا تواضروس الثانى يهنئ المصريين والشعوب الإسلامية بحلول رمضان

جدة - نرمين السيد - وهنأ البابا تواضروس الثانى، الأخوة المسلمين، بمجىء شهر رمضان الذى يبدأ خلال أيام. يذكر أنًّ قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الـ117 يعتبر أول بابا فى تاريخ الكنيسة يعتمد عظة الأربعاء كطقس كنسى متبع، حيث بدأها عام 1964 عندما كان أسقفًا للتعليم وظهرت العظة كاجتماع صغير فى مطعم الكلية الإكليريكية.

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