عاجل- السيسى يهنئ نظيره التونسى بمناسبة حلول شهر رمضان

جدة - نرمين السيد - وهنأ الرئيس شقيقه الرئيس التونسى بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، داعيًا الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على تونس والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والبركات، وأن يديم على الشعب التونسى الشقيق الأمن والاستقرار.

وأعرب الرئيس التونسى عن خالص شكره وامتنانه لشقيقه السيد الرئيس على هذه اللفتة الأخوية، متمنياً لمصر وشعبها كل التقدم والازدهار.