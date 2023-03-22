جدة - نرمين السيد - أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم اتصالًا هاتفيا مع الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثانى أمير دولة قطر، حيث تقدم الرئيس بالتهنئة بحلول شهر رمضان المُبارك، داعيًا الله أن يُعيده على دولة قطر وكافة الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- الرئيس السيسى يقدم التهنئة لأمير قطر بمناسبة شهر رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.