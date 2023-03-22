مواعيد تشغيل مترو الأنفاق خلال شهر رمضان وعيد الفطر (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وفى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" المواعيد التى تبدأ أول أيام رمضان لتناسب مع طبيعة العمل، ويأتى أول قطار من جميع المحطات الانتهائية فى 5.15 صباحا، وآخر قطار بالخط الأول من حلوان والمرج الجديدة 12.15 صباحا.

كما يأتى آخر قطار بالخط الثانى من شبرا الخيمة والمنيب 12.30 صباحًا، وآخر قطار بالخط الثالث من عدلى منصور 12.07 صباحا، كما يأتى آخر قطار بالخط الثالث من الكيت كات 12.38 صباحا.