جدة - نرمين السيد - وفى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" المواعيد التى تبدأ أول أيام رمضان لتناسب مع طبيعة العمل، ويأتى أول قطار من جميع المحطات الانتهائية فى 5.15 صباحا، وآخر قطار بالخط الأول من حلوان والمرج الجديدة 12.15 صباحا.
كما يأتى آخر قطار بالخط الثانى من شبرا الخيمة والمنيب 12.30 صباحًا، وآخر قطار بالخط الثالث من عدلى منصور 12.07 صباحا، كما يأتى آخر قطار بالخط الثالث من الكيت كات 12.38 صباحا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواعيد تشغيل مترو الأنفاق خلال شهر رمضان وعيد الفطر (فيديوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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